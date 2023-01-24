الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع كبير بدعم من شركات التكنولوجيا

أغلقت وول ستريت على ارتفاع كبير يوم الاثنين، مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، إذ بدأ المستثمرون أسبوعا حافلا بنتائج الأعمال بتجدد الحماس حيال الأسهم، التي تقود زخم السوق، والتي كانت قد تضررت العام الماضي.

وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 46.75 نقطة بما يعادل 1.18% إلى 4019.36 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

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وزاد المؤشر ناسداك المجمع 223.34 نقطة أو 2% إلى 11363.77 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 252.36 نقطة أو 0.76% إلى 33627.85 نقطة.