سوق دبي تجري مباحثات مع شركات إقليمية ودولية لإدراج مزدوج

تجري سوق دبي المالية مباحثات مع شركات تخطط لإدراج مزدوج لجذب مستثمرين أجانب ومحليين بحسب تصريحات للرئيس التنفيذي للسوق.

وقال حامد علي على هامش قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطروحات الأولية، والتي تعقد في دبي، إن هذه الشركات هي شركات إقليمية ودولية.

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يأتي ذلك بعد اتجاه شركات إقليمية لطرح أسهمها في عدة أسواق مؤخرا، حيث طرحت مجموعة أمريكانا أسهمها في سوق أبوظبي وسوق تداول السعودي أواخر العام الماضي.

وارتفع سهم الشركة بـ30% منذ طرح الأسهم.