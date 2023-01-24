سوق دبي
سوق دبي تجري مباحثات مع شركات إقليمية ودولية لإدراج مزدوج
لجذب مستثمرين أجانب ومحليين
وضع القراءة
100% حجم الخط
تجري سوق دبي المالية مباحثات مع شركات تخطط لإدراج مزدوج لجذب مستثمرين أجانب ومحليين بحسب تصريحات للرئيس التنفيذي للسوق.
وقال حامد علي على هامش قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطروحات الأولية، والتي تعقد في دبي، إن هذه الشركات هي شركات إقليمية ودولية.
مادة اعلانية
يأتي ذلك بعد اتجاه شركات إقليمية لطرح أسهمها في عدة أسواق مؤخرا، حيث طرحت مجموعة أمريكانا أسهمها في سوق أبوظبي وسوق تداول السعودي أواخر العام الماضي.
وارتفع سهم الشركة بـ30% منذ طرح الأسهم.
اقرأ أيضاً
-
الأرباح الفصلية لـ"ديار" ترتفع بأكثر من الضعف إلى 41 مليون درهمحققت قفزة بأرباحها السنوية بنسبة 184% في 2022 شركات
-
الذهب يرتفع بفضل انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أميركيةمؤشر الدولار يهبط 0.2% مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى أسواق المال
-
اليورو يقترب من أعلى مستوى في 9 أشهر مع تراجع الدولارالسوق تقيم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية