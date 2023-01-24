"نيكاي" الياباني يغلق عند أعلى مستوى في شهر ونصف
قادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود سائرة على درب مكاسب وول ستريت
أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر ونصف الشهر، اليوم الثلاثاء، معوضا جميع خسائره منذ التعديل المفاجئ لسياسة بنك اليابان النقدية في الشهر الماضي، وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود سائرة على درب مكاسب وول ستريت.
صعد نيكاي 1.46% ليغلق عند 27299.19 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر.
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42% إلى 1972.91 نقطة.
أغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد مساء، مدعومة بصعود أسعار التكنولوجيا، إذ بدأ المستثمرون أسبوعا حافلا بنتائج الأعمال بحماس متجدد نحو الأسهم القيادية التي تعثرت في العام الماضي.
في اليابان، ارتفع سهم طوكيو إلكترون 2.04%، وكان الأكثر دعما لمؤشر نيكاي. وقفز سهم أدفانتست 3.11%.
وزاد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 3.39%، وصعد سهم دايكين إنداستريز المصنعة لمكيفات الهواء 2.07%.
وارتفع سهم جي.إس يواسا كورب 3.77%، وزاد سهم هوندا موتور 1.16%.
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