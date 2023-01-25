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بورصة طوكيو (رويترز)
بورصة طوكيو (رويترز)
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق على ارتفاع في رابع جلسة من المكاسب

ارتفع مؤشر نيكاي 2.8% خلال الجلستين السابقتين، متجاوزا مستوى 27000 نقطة

طوكيو - رويترز
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صعد مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الأربعاء، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة، لكنها انحسرت بعد الارتفاع فوق مستوى مهم (27000 نقطة) في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسهم شركة داي نيبون برينتنج لتوريد مكونات بطاريات السيارات 13%، لتقود مكاسب المؤشر، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن شركة إليوت ماندجمنت لإدارة الاستثمارات استحوذت على حصة كبيرة بها.

كما كان سهم سوزوكي موتور من الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة، بعد زيادة أرباح وحدتها الهندية ماروتي سوزوكي الفصلية لأكثر من مثليها.

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أنهى مؤشر نيكاي جلسة اليوم مرتفعا 0.35%، عند 27395.01 نقطة. واستأنف التعاملات بقوة بعد استراحة الغداء، حيث لامس أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 27473.90 نقطة، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا الزخم.

وارتفع مؤشر نيكاي 2.8% خلال الجلستين السابقتين، متجاوزا مستوى 27000 نقطة، بعد التذبذب في معظم الشهر الماضي حول مستوى 26000 نقطة.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39% اليوم الأربعاء، إلى 1980.69.

من بين 225 سهما مدرجا على نيكاي، ارتفع 175 وهبط 45 وبقي خمسة عند نفس المستوى.

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