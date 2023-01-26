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الإنماء للاستثمار
الإنماء للاستثمار
سوق السعودية

بدء تداول وحدات صندوق "الإنماء ريت الفندقي".. الاثنين المُقبل

جمع 561 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية"، عن إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023، برمز تداول 4349 وبالرمز الدولي SA15L0523UH6 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان لها، اليوم، أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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كانت شركة الإنماء للاستثمار، بصفتها مدير صندوق الإنماء ريت الفندقي قد أعلنت عن نجاح الطرح العام لصندوق الإنماء ريت الفندقي المطروح في السوق السعودية الرئيسية برأس مال يبلغ نحو 1.02 مليار ريال، وبلغ إجمالي حجم الطرح النقدي نحو 511.4 مليون ريال.

وبلغ اشتراك مدير الصندوق 100 مليون ريال، وحجم الطرح النقدي للأفراد والشركات نحو 411.4 مليون ريال.

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