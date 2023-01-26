مجلس إدارة "دانة غاز" يوافق على رفع ملكية الأجانب في أسهمها إلى 100%

وافق مجلس إدارة شركة دانة غاز، على توصية برفع ملكية الأجانب في أسهم الشركة بنسبة 100% مقارنة مع 49% النسبة الحالية.

وبحسب بيان للشركة على سوق أبوظبي المالي، اليوم الخميس، فإن التوصية تعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي للموافقة عليها، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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واطلع المجلس على سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق.

كما اطلع المجلس على تقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم، بالإضافة إلى التداول حول مسائل روتينية أخرى.