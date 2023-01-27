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مجموعة "أداني" الهندية تخسر 50 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين
تسعى لمقاضاة Hindenburg Research بعد التقرير المسيء الذي أصدرته
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تواصل أسهم مجموعة أداني التراجعات لليوم الثاني على التوالي، ماحية نحو 50 مليار دولار من القيمة السوقية في أقل من جلستين، بتأثر من تقرير Hindenburg Research الأخير، والذي أشارت فيه إلى أن المجموعة تعاني من مشاكل تتعلق بالمديونية، وأن بعض الشركات التابعة لها مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية بنحو 85%، إذ اتخذت Hindenburg مراكز بيع على المكشوف على أسهم هذه الشركات.
وتتجه المجموعة الهندية لمقاضاة Hindenburg Research، إثر إصدار الأخيرة لهذا التقرير الذي يتزامن مع فتح باب الاكتتاب في أسهم Adani Enterprises. وتشير مصادر إلى حصول جهاز أبوظبي للاستثمار على حصة 2.56% من أصل الـ 18 مليون سهم المخصصة لشريحة المؤسسات.
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يشار إلى أن سعر الطرح حدد عند الحد الأقصى للنطاق السعري أي عند 3276 روبية (نحو 40 دولارا) للسهم.
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