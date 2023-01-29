بدء تداول "تقنيات القمم" في السوق الموازية الثلاثاء المقبل

أعلنت تداول السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 09/07/1444 هـ الموافق 31/01/2023 م.

وقالت في بيان اليوم الأحد، إن تداول أسهم الشركة كإدراج مباشر برمز تداول 9558 وبالرمز الدولي SA15OH84LB11.

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وأضافت أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

وأضافت الهيئة أن تداول هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كافٍ من موعد الإدراج.