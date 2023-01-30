إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "الإنماء ريت الفندقي" اليوم

تشهد السوق الرئيسية في السعودية، اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي برمز تداول 4349 وبالرمز الدولي SA15L0523UH6 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، وبسعر 10 ريالات للوحدة.

وكانت "تداول السعودية"، ذكرت في بيان، الأسبوع الماضي، أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

ويبلغ حجم الصندوق 1020 مليون ريال، وبذلك يصل عدد الصناديق العقارية المتداولة في السوق الرئيسي إلى 18 صندوقا.

وكانت هيئة السوق السعودي، وافقت في سبتمبر الماضي، على طلب "شركة الإنماء للاستثمار" طرح وتسجيل وحدات صندوق "الإنماء ريت الفندقي" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وتم الاكتتاب في الصندوق خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2022، فيما تم تخصيص 50 وحدة كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي.

وبلغ عدد المكتتبين 184.6 ألف مكتتب، فيما بلغ إجمالي المبالغ المكتتب بها (غير شامل اكتتاب مدير الصندوق) 560.9 مليون ريال.

وبلغ اشتراك مدير الصندوق 100 مليون ريال، وحجم الطرح النقدي للأفراد والشركات نحو 411.4 مليون ريال.