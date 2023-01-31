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اقتصاد الإمارات

"المالية" الإماراتية: أول مزاد لسندات الخزينة في 2023 يجمع 1.1 مليار درهم

حجم طلبات الاكتتاب تجاوز 6.2 مرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن المزاد الأول لبرنامج سندات الخزينة لعام 2023 شهد طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليار درهم، فيما تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 6.2 مرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقسيم السندات إلى شريحتين، الأولى لأجل عامين بقيمة 550 مليون درهم، والثانية سندات لأجل 5 أعوام بقيمة مماثلة، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار ككل.

وكانت "المالية" الإماراتية أصدرت في عام 2022، سندات خزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 سنوات و5 سنوات.

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