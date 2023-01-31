وول ستريت ترتفع بعد بيانات الأجور الأميركية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة اليوم الثلاثاء بعدما أشارت بيانات حول ارتفاع الأجور إلى تراجع التضخم قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

واستهل المؤشر داو جونز الصناعي التداولات مرتفعا 86.47 نقطة بما يعادل 0.26% إلى 33803.56 نقطة.

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وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.08 نقطة أو 0.08% إلى 4020.85 نقطة، وفق رويترز.

صعد المؤشر ناسداك المجمع 4.76 نقطة أو 0.04% إلى 11398.58 في بداية التداولات.