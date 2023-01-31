اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مستثمر في وول ستريت (أ ف ب) مناسبة
مستثمر في وول ستريت (أ ف ب)
وول ستريت

وول ستريت ترتفع بعد بيانات الأجور الأميركية

مؤشر داو جونز الصناعي يربح 86.47 نقطة بالمستهل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة اليوم الثلاثاء بعدما أشارت بيانات حول ارتفاع الأجور إلى تراجع التضخم قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

واستهل المؤشر داو جونز الصناعي التداولات مرتفعا 86.47 نقطة بما يعادل 0.26% إلى 33803.56 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.08 نقطة أو 0.08% إلى 4020.85 نقطة، وفق رويترز.

"طاقة" السعودية تستحوذ على 100% من شركة المنصوري للخدمات البترولية شركات سوق السعودية "طاقة" السعودية تستحوذ على 100% من شركة المنصوري للخدمات البترولية

صعد المؤشر ناسداك المجمع 4.76 نقطة أو 0.04% إلى 11398.58 في بداية التداولات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟ إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط