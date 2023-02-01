بورصة مصر تتصدر الرابحين من خسائر الجنيه في تداولات يناير

شهدت البورصة المصرية بداية قوية خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مع ارتفاع جماعي في المؤشرات بقيادة "إيجي إكس 30" الذي سجل قفزة بنسبة تتجاوز 12%.

تأتي مكاسب البورصة المصرية خلال تداولات شهر يناير الماضي، بالتزامن مع الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار، حيث تسببت تحركات البنك المركزي المصري في ملف سوق الصرف في هدوء السوق وبدء عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.

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وخلال تداولات شهر يناير الماضي، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 10.2% رابحاً نحو 97.8 مليار جنيه، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 961.2 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي، إلى مستوى 1059 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يناير الماضي. لكن خلال التداولات الأخيرة كان رأس المال السوقي قد تجاوز 1.1 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 12.6%، مضيفاً نحو 1848 نقطة بعدما قفز من مستوى 14598 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي، إلى مستوى 16446 نقطة في إغلاق تعاملات شهر يناير الماضي.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 8.4%، مضيفاً نحو 220 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2609 نقاط إلى نحو 2829 نقطة. وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 11.3% رابحاً نحو 2013 نقطة بعدما صعد من مستوى 17723 نقطة إلى 19736 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 12.7% رابحاً نحو 762 نقطة مرتفعاً من مستوى 6004 نقاط في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي، إلى نحو 6766 نقطة بنهاية تداولات شهر يناير الماضي. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% مضيفاً نحو 82 نقطة بعدما صعد من مستوى 2801 نقطة إلى نحو 2883 نقطة.

وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.6%، مضيفاً نحو 192 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 4145 نقطة، إلى نحو 4337 نقطة.

لكن في المقابل، فقد تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 4.2% خاسراً نحو 151 نقطة بعدما نزل من مستوى 3567 نقطة في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي، إلى نحو 3416 نقطة في نهاية تداولات شهر يناير الماضي. كما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.6% فاقداً نحو 21 نقطة بعدما نزل من مستوى 1283 نقطة إلى 1262 نقطة.