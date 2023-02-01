"Kefi" للذهب والنحاس تخطط لطرح مزدوج لأسهمها في السعودية

عينت شركة "Kefi" للذهب والنحاس مستشارين ماليين لقيادة طرح مزدوج لأسهمها في السوق السعودية بجانب بورصة لندن.

وذكرت الشركة أنها كانت تخطط لطرح مزدوج لأسهمها في كندا أو أستراليا، لكنها الآن تضع الأولوية لطرح أسهمها في السعودية.

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وتمتلك الشركة مشاريع في أثيوبيا والسعودية، وتتوقع أن يتم إنتاج الذهب والنحاس من موقعين في المملكة بحلول العام 2025.