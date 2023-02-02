الذهب يسجل ذروة أكثر من 9 أشهر بعد تصريحات باول

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه جيروم باول تخفيفا.

وبحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1951.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة.

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وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1967.4 دولار، بحسب "رويترز".

وأقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، بعد زيادات كبيرة على مدار عام.

لكن باول حذر من مزيد من التشديد النقدي، مشيرا في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.

وقال العضو المنتدب لدى "غولد سيلفر سنترال" في سنغافورة، براين لان: "مع أن باول قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر، تتوقع السوق ألا يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي حادا بعد الآن، وهو ما يدعم الذهب".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، سيركز المتعاملون على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي للحصول على مزيد من المؤشرات".

ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وهبط مؤشر الدولار 0.3%، حيث يؤدي ضعف العملة الأميركية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.17 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 1009.69 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1665.82 دولار.