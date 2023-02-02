بيمكو: الدولار يفقد جاذبيته وسط تراجع مخاوف الركود

أشارت شركة بيمكو PIMCO لإدارة الاستثمارات، إلى أن الدولار سيفقد جاذبيته في ظل تراجع المخاوف من حصول ركود وتضخم مرتفع.

ويواصل ​​الدولار تراجعاته وسط إشارات متزايدة على أن الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى التخفيف من سياسته النقدية التقييدية.

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وأشار محللو شركة PIMCO إلى أن الفيدرالي قد يقوم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، قبل التوقف عن سياسة التشديد، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى.