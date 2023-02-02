اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدولار (iStock)
الدولار (iStock)
الدولار

بيمكو: الدولار يفقد جاذبيته وسط تراجع مخاوف الركود

إشارات متزايدة على أن الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى التخفيف من سياسته التقييدية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أشارت شركة بيمكو PIMCO لإدارة الاستثمارات، إلى أن الدولار سيفقد جاذبيته في ظل تراجع المخاوف من حصول ركود وتضخم مرتفع.

ويواصل ​​الدولار تراجعاته وسط إشارات متزايدة على أن الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى التخفيف من سياسته النقدية التقييدية.

وأشار محللو شركة PIMCO إلى أن الفيدرالي قد يقوم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، قبل التوقف عن سياسة التشديد، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلم يمني سابق يواجه الحصار الحوثي في تعز بالأغاني الساخرة معلم يمني سابق يواجه الحصار الحوثي في تعز بالأغاني الساخرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط