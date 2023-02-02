الدولار
بيمكو: الدولار يفقد جاذبيته وسط تراجع مخاوف الركود
إشارات متزايدة على أن الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى التخفيف من سياسته التقييدية
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أشارت شركة بيمكو PIMCO لإدارة الاستثمارات، إلى أن الدولار سيفقد جاذبيته في ظل تراجع المخاوف من حصول ركود وتضخم مرتفع.
ويواصل الدولار تراجعاته وسط إشارات متزايدة على أن الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى التخفيف من سياسته النقدية التقييدية.
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وأشار محللو شركة PIMCO إلى أن الفيدرالي قد يقوم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، قبل التوقف عن سياسة التشديد، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى.
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