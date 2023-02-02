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وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت

وول ستريت تفتح على ارتفاع بفضل صعود أسهم "ميتا"

زاد مؤشر "ناسداك" المجمع 248.83 نقطة بالمستهل

دبي - العربية.نت
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قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الخميس، إذ زاد المؤشر ناسداك 2% مع صعود أسهم ميتا بلاتفورمز بفضل تطبيق ضوابط صارمة على التكلفة.

كما عزز حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن إحراز تقدم في خفض التضخم الرهانات على تراجع الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 248.83 نقطة أو 2.11% إلى 12065.15 نقطة، وفق رويترز.

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كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.34 نقطة أو 0.11% إلى 34129.30 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.47 نقطة أو 0.96% إلى 4158.68 نقطة.

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