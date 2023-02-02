وول ستريت
"وول ستريت" ترتفع عند الإغلاق بعد إقرار باول بتراجع التضخم
"ستاندرد آند بورز 500" صعد 1.05%.. و"ناسداك" صعد 2%
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ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك عند الإغلاق يوم الأربعاء بعد أن أقر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، بأن التضخم بدأ في الانخفاض، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية متوقعا "زيادات مستمرة" في هذا الصدد.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مباشرة بعد قرار الفائدة، وكانت متقلبة لفترة من الوقت قبل أن تبدأ استعادة قوتها بعد كلمة باول.
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وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.89 نقطة أو 1.05% ليغلق عند 4119.49 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 231.89 نقطة أو 2% إلى 11816.44 نقطة.
ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي بأقل حظا من سابقيه، إذ زاد 15.75 نقطة أو 0.05% إلى 34101.79 نقطة.
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