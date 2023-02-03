اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المركزي الأوكراني باع 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الحرب
أونصة ذهب.
سعر الذهب

الذهب يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في 7 أسابيع

أسعار المعدن الأصفر استقرت اليوم بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، إذ استوعب المتداولون تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار.

وبحلول الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1916.31 دولار للأونصة، بعد أن تراجع 2% وسط عمليات بيع أمس الخميس، مدفوعة بارتفاع الدولار وجني الأرباح.

ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 1915.8 دولار، بحسب "رويترز".

البورصة المصرية تنتقل للمربع الأحمر.. 38 مليار دولار خسائر أسبوعية قصص اقتصادية البورصة المصرية البورصة المصرية تنتقل للمربع الأحمر.. 38 مليار دولار خسائر أسبوعية

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بفضل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ إن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبعدما رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس، كما كان متوقعا.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، مما كبح أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.5232 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 0.1% إلى 1020.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1655.6 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجمهوريون يتهمون إلهان عمر بمعاداة السامية.. والديمقراطيون: انتقام سياسي الجمهوريون يتهمون إلهان عمر بمعاداة السامية.. والديمقراطيون: انتقام سياسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط