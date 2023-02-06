اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدولار (iStock)
الدولار. (iStock)
الدولار

الدولار يلامس أعلى مستوى له منذ 4 أسابيع مقابل سلة من العملات

بعد تقرير قوي عن الوظائف في أميركا.. وتراجع الين

سنغافورة - رويترز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

واصل الدولار ارتفاعه اليوم الاثنين، بعد أن أشار تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة إلى أن بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يستمر في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول وذلك في الوقت الذي تضرر فيه الين من أخبار قالت إن نائب محافظ بنك اليابان ماسايوشي أماميا سيكون المحافظ التالي.

ونقلت صحيفة "نيكي" عن مصادر حكومية وحزبية لم تكشف النقاب عنها قولها، إن إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في المراحل النهائية لاتخاذ قرار بشأن خليفة المحافظ الحالي، هاروهيكو كورودا، إلى جانب نائبين جديدين للمحافظ.

وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع إلى 132.60 للدولار بعد التقرير.

"المركزي" المصري: الاحتياطي الأجنبي يرتفع للشهر الخامس على التوالي اقتصاد اقتصاد مصر "المركزي" المصري: الاحتياطي الأجنبي يرتفع للشهر الخامس على التوالي

ولعب أماميا دورا رئيسيا في صياغة برنامج كورودا لشراء الأصول في عام 2013، ودعا باستمرار إلى الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة للغاية.

لكنه قال أيضا في يوليو، إن على بنك اليابان أن يفكر دوما في وسائل الخروج من السياسة النقدية المتساهلة للغاية.

وواصل الدولار ارتفاعه اليوم الاثنين، حيث لامس الدولار أعلى مستوى له منذ أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات، مسجلا 103.22.

وتراجع اليورو 0.09% إلى 1.0783 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعامل، 1.203 دولار، متراجعا 0.17% خلال اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من يناير.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.6912 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.33% إلى 0.6310 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط