الدولار يلامس أعلى مستوى له منذ 4 أسابيع مقابل سلة من العملات
بعد تقرير قوي عن الوظائف في أميركا.. وتراجع الين
واصل الدولار ارتفاعه اليوم الاثنين، بعد أن أشار تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة إلى أن بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يستمر في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول وذلك في الوقت الذي تضرر فيه الين من أخبار قالت إن نائب محافظ بنك اليابان ماسايوشي أماميا سيكون المحافظ التالي.
ونقلت صحيفة "نيكي" عن مصادر حكومية وحزبية لم تكشف النقاب عنها قولها، إن إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في المراحل النهائية لاتخاذ قرار بشأن خليفة المحافظ الحالي، هاروهيكو كورودا، إلى جانب نائبين جديدين للمحافظ.
وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع إلى 132.60 للدولار بعد التقرير.
ولعب أماميا دورا رئيسيا في صياغة برنامج كورودا لشراء الأصول في عام 2013، ودعا باستمرار إلى الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة للغاية.
لكنه قال أيضا في يوليو، إن على بنك اليابان أن يفكر دوما في وسائل الخروج من السياسة النقدية المتساهلة للغاية.
وواصل الدولار ارتفاعه اليوم الاثنين، حيث لامس الدولار أعلى مستوى له منذ أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات، مسجلا 103.22.
وتراجع اليورو 0.09% إلى 1.0783 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعامل، 1.203 دولار، متراجعا 0.17% خلال اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من يناير.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.6912 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.33% إلى 0.6310 دولار.
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