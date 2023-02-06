معظم أسواق الخليج تقتفى أثر النفط صعوداً.. ومؤشر "تاسي" يتراجع

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط عند الإغلاق اليوم الاثنين مدعومة بصعود أسعار النفط، وحققت البورصة المصرية أفضل أداء بعد إعلان البنك المركزي زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد.

وصعدت أسعار النفط، وهي عامل محرك مهم لأسواق الخليج، منهية خسائر استمرت ست جلسات متتالية إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.70% إلى 80.50 دولار للبرميل في الساعة 1130 بتوقيت غرينتش.

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وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن تعافي الصين ما زال عاملا موجها لأسعار النفط.

وفي أبوظبي ارتفع مؤشر البورصة 0.7% مسجلا مكاسب لسادس جلسة على التوالي مدعوما بصعود سهم سلسلة مطاعم أمريكانا بنسية 5.6%.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 0.5% بعد إعلان بنك دخان إدراج أسهمه في البورصة.

وسيطرح بنك دخان أكثر من 5.234 مليار سهم بسعر 4.35 ريال للسهم ومن المزمع أن يكون الإدراج في 21 فبراير/شباط.

وقال فادي رياض كبير محللي السوق في كابكس دوت كوم إن السوق القطرية حققت أداء إيجابيا بفضل العوامل الأساسية القوية في السوق المحلية القوية مع توقع أن يواصل النشاط الاقتصادي تحسنه هذا العام.

وأضاف "لكن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي قد يواصل إلقاء ثقله على الأسهم المحلية".

وصعد مؤشر بورصة دبي 0.5% مواصلا ارتفاعه لرابع جلسة على التوالي مدعوما بزيادة سهم شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية 2.3% وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 0.7%.

ونزل مؤشر البورصة السعودية لسادس جلسة وتراجع 0.03% متأثر بتراجع أسهم قيادية في قطاعي المال والطاقة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بنسبة 2% ليتعافى بعد خسارة 3.2% في الأسبوع الماضي إذ تلقى المؤشر دعما من صعود سهم البنك التجاري الدولي 3.1%.

وقال البنك المركزي المصري أمس الأحد إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من 34.003 مليار في ديسمبر/كانون الأول.

السعودية.. انخفض المؤشر 0.03% إلى 10556 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.7% إلى 9918 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.5% إلى 3400 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 10711 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 2% إلى 16587 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.02% إلى 1936 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 4754 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 1% إلى 8238 نقطة.