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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تصعد بدعم تلميحات إيجابية من باول ونتائج أعمال قوية

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يرتفع 0.3%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بتلميحات إيجابية شملتها تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الليلة الماضية، وكذلك نتائج أعمال قوية لشركات الطاقة والكيماويات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.3% بعد أن تراجع عن أعلى مستوياته في 9 أشهر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة، إذ بدا أن صناع السياسة الآخرين في البنك المركزي الأميركي أكثر ميلا للتشديد.

وتم تفسير تصريحات باول أمس الثلاثاء، التي أشار فيها مرة أخرى إلى عملية "لخفض التضخم"، على أنها أقل تشددا مما كانت تخشاه الأسواق التي لا تزال تعاني من صدمة بيانات العمالة الأميركية التي جاءت قوية بشكل مفاجئ يوم الجمعة، وفق رويترز.

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وكان قطاع الطاقة، الذي ارتفع 1.7%، أكبر الرابحين في أوروبا، مدعوما بزيادة 10.6% لسهم شركة التكرير الفنلندية نيستي وزيادة 6.8% لسهم إكوينور المنتجة للنفط والغاز النرويجية بعد إعلان أرباح الربع الرابع.

كما أدت نتائج الأعمال الإيجابية إلى تحقيق زيادة 1.2% لأسهم الكيماويات.

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