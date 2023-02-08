مستثمرون قطريون يستعدون لتقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد

نقلت صحيفة ديلي ميل عن مصادر لم تسمها قولها إن مستثمرين قطريين يخططون لتقديم عرض مالي كبير لشراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصفت الصحيفة المستثمرين بأنهم "مجموعة من الأثرياء" من قطر.

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ورفض يونايتد التعليق حين اتصلت به رويترز.

وقفزت أسهم يونايتد المدرجة في بورصة نيويورك بما يقرب 13% قبل فتح السوق.

وتقدمت شركة إنيوس المملوكة لجيم راتكليف بعرض لشراء يونايتد الشهر الماضي بعد إعلان عائلة جليزر مالكة النادي في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تدرس الخيارات المتاحة منها البيع أو استثمارات جديدة.

وكانت وكالة بلومبرغ قالت الشهر الماضي إن قطر للاستثمارات الرياضية، التي تملك باريس سان جيرمان الفرنسي، تفكر في الاستحواذ أو شراء أسهم في يونايتد أو ليفربول.

وكان آخر لقب ليونايتد في 2017 عندما نال لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتل فريق المدرب إريك تن هاغ المركز الثالث في الدوري برصيد 42 نقطة من 21 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض 20 مباراة.