أسهم أوروبا تهبط مع تنامي مخاوف رفع الفائدة وضغط سهم "أديداس"

تراجعت الأسهم الأوروبية في جلسة الجمعة، متأثرة بقفزة في عوائد السندات في وقت يساور فيه القلق المستثمرين مع احتمال طول أمد دورة رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى، في حين ازدادت المشاعر تأثرا بعد توقعات قاتمة من "أديداس".

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.0%، مسجلا أول انخفاض أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

مادة اعلانية

وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين الأميركية لشهر يناير/كانون الثاني المقرر صدورها الأسبوع الحالي، والتي ستكون حاسمة في تشكيل توقعات السوق بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، وفق رويترز.

كانت أسهم السفر والترفيه وتجارة التجزئة الأسوأ أداء بين مؤشرات القطاعات على "ستوكس 600"، بانخفاض 3.9% و3.5% على الترتيب.

وخالف قطاع الطاقة الاتجاه وتقدم 2.3% بدعم من سهمي "بي.بي" و"شل" اللذين اقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط روسيا خفض إنتاج النفط.

وانخفض سهم أديداس 10.9%، مسجلا أكبر انخفاض له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن حذرت الشركة المصنعة للملابس الرياضية من أنها قد تنزلق إلى خسارة هذا العام للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. كما انخفض سهم منافستها بوما 4.6%.