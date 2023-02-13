اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع قبيل بيانات التضخم الأميركية

مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية يرتفع 0.2%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الاثنين قبيل بيانات التضخم الأميركية، التي من المقرر صدورها غدا بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية بفعل نتائج فصلية مخيبة للآمال من شركة كاستيلوم السويدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بعدما سجل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

وهبط سهم كاستيلوم المدرجة في ستوكهولم 5.8% بعدما كشفت الشركة خططا لإصدار حقوق لزيادة رأسمالها، ولم يقترح مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية، وفق رويترز.

الاتحاد الأوروبي: منطقة اليورو ستتجنّب الركود بهامش "ضئيل" هذا الشتاء اقتصاد اقتصاد أوروبا الاتحاد الأوروبي: منطقة اليورو ستتجنّب الركود بهامش "ضئيل" هذا الشتاء

وانخفض مؤشر القطاع العقاري 1%.

وتتركز الأنظار الآن على بيانات التضخم الأميركية التي تصدر غدا الثلاثاء حيث تأمل الأسواق في أن ترى مزيدا من الانحسار في أسعار المستهلكين في يناير/كانون الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ناجون من زلزال تركيا مصدومون من خسارة ممتلكاتهم ناجون من زلزال تركيا مصدومون من خسارة ممتلكاتهم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط