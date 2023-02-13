أسهم أوروبا ترتفع قبيل بيانات التضخم الأميركية

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الاثنين قبيل بيانات التضخم الأميركية، التي من المقرر صدورها غدا بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية بفعل نتائج فصلية مخيبة للآمال من شركة كاستيلوم السويدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بعدما سجل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

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وهبط سهم كاستيلوم المدرجة في ستوكهولم 5.8% بعدما كشفت الشركة خططا لإصدار حقوق لزيادة رأسمالها، ولم يقترح مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية، وفق رويترز.

وانخفض مؤشر القطاع العقاري 1%.

وتتركز الأنظار الآن على بيانات التضخم الأميركية التي تصدر غدا الثلاثاء حيث تأمل الأسواق في أن ترى مزيدا من الانحسار في أسعار المستهلكين في يناير/كانون الثاني.