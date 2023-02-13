"سلامة للتأمين" تتقدم للهيئة بطلب مضاعفة رأسمالها عبر طرح أسهم حقوق الأولوية

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تقديمها ملف طلب مضاعفة رأسمال الشركة إلى 200 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنها ستُعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.

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وكان مجلس إدارة الشركة أوصى بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وحصلت الشركة على قرار عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأسمال الشركة من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال سعودي شريطة استيفاء الشركة لجميع المتطلبات الجهات الرسمية الأخرى.