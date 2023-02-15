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البورصة التركية
البورصة التركية
زلزال تركيا

البورصة التركية ترتفع 5.86% مع استئناف التداول بعد الزلزال

كانت البورصة علقت التداول في 8 فبراير الجاري بعد يومين من الهزات الأرضية

دبي - العربية.نت
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فتحت البورصة التركية مرتفعة 5.86% اليوم الأربعاء في أولى جلسات التداول بعد إغلاقها 5 أيام في أعقاب هزات أرضية مدمرة دفعت البلاد لاتخاذ إجراءات لتفادي تهاوي أسعار الأسهم.

وعلقت بورصة إسطنبول التداول في أسواق الأسهم والمشتقات بعد يومين من الهزات الأرضية التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة.

وأصدرت السلطات التركية مجموعة من اللوائح التنظيمية أمس الثلاثاء لتخفيف الأثر على أسواق الأسهم عند استئناف التداول اليوم، وفق رويترز.

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كانت البورصة علقت التداول في 8 فبراير الجاري، وألغت الصفقات التي تمت في ذلك اليوم بعد أن دمرت الزلازل يوم الاثنين 10 مدن في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ تركيا الحديث. محا مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي، الذي كان بالفعل أسوأ أسواق الأسهم أداءً في العالم هذا العام، عشرات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية على مدار اليومين اللذين ظل فيهما مفتوحًا الأسبوع الماضي.

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