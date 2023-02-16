الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من سهم "إيرباص"
مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية يرتفع 0.7%
فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس بدعم من سهم شركة "إيرباص" الذي رفع أيضا مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي ليقترب من مستوى قياسي مرتفع، في حين قادت شركات التعدين مكاسب القطاعات مع ارتفاع أسعار السلع.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7%، كما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9% ليقود المكاسب بين المؤشرات الأخرى بالمنطقة.
وصعد سهم شركة "إيرباص" لتصنيع الطائرات 2.9% ليدعم كلا المؤشرين، وفق رويترز.
واستهدفت الشركة تسليم الطائرات في 2023 بما يتماشى مع تقديراتها الأصلية للعام الماضي، لكنها أبطأت وتيرة إنتاج طائراتها الأكثر مبيعا من طراز إيه 320 نيو.
وقفز مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.4% مع ارتفاع أسعار النحاس في لندن من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط آمال بتعافي الطلب في الصين، أكبر المستهلكين للمعدن.
كما امتدت المعنويات الإيجابية من الأسواق الآسيوية مع احتفاء المستثمرين ببيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية باعتبارها أخبارا جيدة تتعلق بالأرباح بدلا من القلق بشأن احتمال أن تدعم رفع أسعار الفائدة.
-
الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى في 10 أشهرالهبوط بسبب انخفاض إيرادات النقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز ومخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو أسواق المال
-
كيف تؤثر الترتيبات البديلة للاندماج بين "سلامة للتأمين" و"تكافل الإمارات" على أسهمها؟أعلنت الشركتان عدم المضي قدماً في الاندماج نبض السوق
-
مؤشر "توبكس" الياباني يغلق عند أعلى مستوياته في شهرين ونصفأغلق المؤشر توبكس الياباني اليوم الخميس عند أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر مع انتعاش شركات صناعة السيارات والإطارات بعد انخفاض الين، كما رفع صعود ... أسواق المال