الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من سهم "إيرباص"

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس بدعم من سهم شركة "إيرباص" الذي رفع أيضا مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي ليقترب من مستوى قياسي مرتفع، في حين قادت شركات التعدين مكاسب القطاعات مع ارتفاع أسعار السلع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7%، كما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9% ليقود المكاسب بين المؤشرات الأخرى بالمنطقة.

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وصعد سهم شركة "إيرباص" لتصنيع الطائرات 2.9% ليدعم كلا المؤشرين، وفق رويترز.

واستهدفت الشركة تسليم الطائرات في 2023 بما يتماشى مع تقديراتها الأصلية للعام الماضي، لكنها أبطأت وتيرة إنتاج طائراتها الأكثر مبيعا من طراز إيه 320 نيو.

وقفز مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.4% مع ارتفاع أسعار النحاس في لندن من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط آمال بتعافي الطلب في الصين، أكبر المستهلكين للمعدن.

كما امتدت المعنويات الإيجابية من الأسواق الآسيوية مع احتفاء المستثمرين ببيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية باعتبارها أخبارا جيدة تتعلق بالأرباح بدلا من القلق بشأن احتمال أن تدعم رفع أسعار الفائدة.