رويترز: "أدنوك" بأبوظبي تعتزم طرح حصة 4% في طرح عام أولي لوحدة الغاز

قال مصدران لرويترز، اليوم الخميس، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعتزم طرح 4% من وحدتها للغاز في طرح أولي عام.

وأضافا أن الشركة اتخذت القرار بشأن "أدنوك للغاز" قبل الإعلان الرسمي عن الطرح الأولي العام المتوقع أن يكون غدا الجمعة.

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وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما بسبب عدم علانية الأمر.

وأحجمت "أدنوك" عن التعليق.

"أدنوك للغاز" هي واحدة من أكبر كيانات معالجة الغاز في العالم، بسعة 10 مليارات قدم مكعبة في اليوم عبر 8 مواقع برية وبحرية وشبكة أنابيب تمتد لأكثر من 3250 كيلومتراً.

وستقود "أدنوك" مسعى الإمارات لزيادة إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال. إذ تستهدف الدولة بناء مصنع إسالة في مدينة الفجيرة الساحلية لتضاعف طاقتها 3 مرات تقريباً لتصل إلى حوالي 15 مليون طن سنوياً، مما قد يجعلها واحدة من أكبر 10 شركات مصدرة للوقود في العالم.