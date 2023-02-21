الذهب حبيس نطاق ضيق ترقبا لبيانات اقتصادية قد تؤثر على أسعار الفائدة

ارتفع الذهب قليلا، اليوم الثلاثاء، إذ كان حبيس نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الخاصة بأسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب 0.1%، إلى 1842.37 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة من 02:45 بتوقيت غرينتش، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1%، أيضا إلى 1852.10 دولار.

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وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، وفق "رويترز".

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولارا بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأميركي وشح سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وسيصدر محضر اجتماع السياسة الأخير للمركزي الأميركي غدا الأربعاء. وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق 5%، بحلول مايو/أيار، وإلى ذروة 5.3%، في يوليو/تموز.

ويترقب المستثمرون كذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1%، إلى 21.76 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 %، إلى 928.26 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 %، إلى 1507.90 دولار.