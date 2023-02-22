أسهم اليابان
مؤشر "نيكاي" يهبط 0.75% في بداية التعامل بطوكيو
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا يتراجع 0.62%
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هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.
وتراجع نيكاي 0.75% إلى 27265.99 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62% إلى 1985.10 نقطة.
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