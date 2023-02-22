مؤشر "نيكاي" يهبط 0.75% في بداية التعامل بطوكيو

هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.

وتراجع نيكاي 0.75% إلى 27265.99 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62% إلى 1985.10 نقطة.