سوق السعودية
"تداول السعودية" إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس
يستأنف التداول غداً الخميس
وضع القراءة
100% حجم الخط
تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم التأسيس، وكانت "تداول السعودية" قد أعلنت عن إجازة رسمية احتفالاً بهذه المناسبة.
وذكرت في بيان سابق أن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الخميس 23 فبراير 2023.
مادة اعلانية
ويعتبر يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس". وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.
ويكون يوم التأسيس إجازة رسمية لكلا القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً
-
لتصبح مستثمراً أكثر ذكاءً.. "ChatGPT" حدد 5 كتب لا غنى عنها!كتابان منهم لهما علاقة وطيدة بـ "وارن بافيت" قصص اقتصادية
-
أكبر بورصة تشفير أميركية تكشف عن خسائر صادمة.. حصتها السوقية انهارتتسجل 557 مليون دولار خسارة ربع سنوية قصص اقتصادية
-
"تداول" للعربية: إطلاق أدوات جديدة لزيادة عمق السوق السعوديةالحصان يتوقع أن تتكرر أرقام إدراجات 2022 في العام الحالي قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية