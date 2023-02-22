"تداول السعودية" إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس

تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم التأسيس، وكانت "تداول السعودية" قد أعلنت عن إجازة رسمية احتفالاً بهذه المناسبة.

وذكرت في بيان سابق أن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الخميس 23 فبراير 2023.

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ويعتبر يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس". وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

ويكون يوم التأسيس إجازة رسمية لكلا القطاعين العام والخاص.