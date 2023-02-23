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أسهم أوروبا ترتفع بدعم من شركات صناعة الرقائق

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يصعد 0.1%

دبي - العربية.نت
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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الخميس، إذ صعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد توقعات بزيادة مبيعات شركة أشباه الموصلات الأميركية إنفيديا.

وارتفعت أسهم شركات إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي لأشباه الموصلات وأيكسترون ما بين 1.6 و3.2%، مما أدى إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.9%.

وتوقعت شركة إنفيديا إيرادات في الربع الأول أعلى من تقديرات وول ستريت أمس الأربعاء، مشيرة إلى إقبال قوي على استخدام رقائقها في خدمات الذكاء الاصطناعي، وفق رويترز.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بعد تراجع لجلستين متتاليتين بفعل مخاوف من رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لفترة أطول.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الصادر أمس الأربعاء أن جميع صناع السياسة تقريبا يؤيدون قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم سيحدد الزيادات الإضافية المطلوبة في أسعار الفائدة.

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