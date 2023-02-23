الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع

استقر الدولار دون أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الخميس، بعد يوم من تلقيه الدعم من أحدث محضر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي لم يغير شيئا من توقعات الأسواق بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة أكثر.

واستقر اليورو عند 1.0606 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى له في 7 أسابيع عند 1.0598 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة، وبلغ الدولار 134.8 ين ياباني بعيدا عن أعلى مستوى له في شهرين عند 135.2 الذي سجله يوم الثلاثاء.

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وخلال اليوم، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 104.48، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر 0.36% أمس الأربعاء بعد أن أظهرت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي انعقدت بين 31 يناير كانون/الثاني والأول من فبراير/شباط أن جميع صانعي السياسة تقريبا يفضلون خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنهم أشاروا أيضا إلى أن كبح التضخم المرتفع بشكل غير مقبول سيكون "العامل الرئيسي" في مقدار الحاجة إلى رفع الفائدة.