اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أدنوك- موقع الشركة
أدنوك للغاز
اكتتابات

انطلاق اكتتاب "أدنوك للغاز" بنطاق سعري 2.25 – 2.43 درهم للسهم.. اليوم

تطرح حصة 4%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تبدأ اليوم الخميس فترة الاكتتاب في طرح شركة أدنوك للغاز "بي أل سي" لحصة نحو 4% ما يعادل نحو 3.07 مليار سهم من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات اليوم الموافق 23 فبراير 2023 وتنتهي في 1 مارس 2023، وأيضاً تبدأ اليوم فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين وتنتهي في 2 مارس 2023.

ومن المتوقع قبول الإدارج في 13 مارس 2023.

ارتفاع أسعار النفط بعد 6 أيام من الخسائر طاقة أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط بعد 6 أيام من الخسائر

وحددت الشركة النطاق السعري لطرح أسهمها بين 2.25 درهم إلى 2.43 درهم للسهم الواحد. الأمر الذي يمنح شركة أدنوك للغاز قيمة بين 47 و50.8 مليار دولار.

وذكرت "أدنوك" في بيان، أن المستثمرين الرئيسيين، صندوق أبوظبي للتقاعد وألفا ويف فينتشرز 2 وآي.إتش.سي كابيتال هولدنغ وصندوق أونيم 1 وكيانات تسيطر عليها الشركة القابضة وجهاز الإمارات للاستثمار، تعهدوا معا بنحو 850 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تعتزم إعادة 77 قطعة أثرية منهوبة من اليمن الولايات المتحدة تعتزم إعادة 77 قطعة أثرية منهوبة من اليمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط