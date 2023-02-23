سوق السعودية
"أسمنت العربية": توصية بتوزيع أرباح نقدية 11% عن النصف الثاني 2022
يبلغ إجمالي قيمة المبلغ الموزع 110 مليون ريال
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أعلنت شركة الأسمنت العربية السعودية، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022، بنسبة 11%، إلى قيمة السهم الاسمية.
ويبلغ إجمالي قيمة المبلغ الموزع 110 مليون ريال، موزعة على 100 مليون سهم.
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وتصل حصة السهم من التوزيع 1.10 ريال.
وقالت "الأسمنت العربية" ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.
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