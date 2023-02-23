"وول ستريت" تصعد بفضل توقع مبيعات قوية من "إنفيديا"

فتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على صعود، اليوم الخميس، إذ عززت توقعات المبيعات القوية من "إنفيديا" صانعي الرقائق على الرغم من أن الانخفاض المفاجئ في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية زاد من المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع الفائدة لفترة أطول.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 130.30 نقطة أو 0.39% إلى 33175.39 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 27.55 نقطة يما يعادل 0.69% إلى 4018.60 نقطة، وفق رويترز.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 129.86 نقطة أو 1.13% إلى 11636.93 نقطة.