وول ستريت
"وول ستريت" تصعد بفضل توقع مبيعات قوية من "إنفيديا"
مؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 130.30 نقطة
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على صعود، اليوم الخميس، إذ عززت توقعات المبيعات القوية من "إنفيديا" صانعي الرقائق على الرغم من أن الانخفاض المفاجئ في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية زاد من المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع الفائدة لفترة أطول.
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 130.30 نقطة أو 0.39% إلى 33175.39 نقطة.
مادة اعلانية
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 27.55 نقطة يما يعادل 0.69% إلى 4018.60 نقطة، وفق رويترز.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 129.86 نقطة أو 1.13% إلى 11636.93 نقطة.
اقرأ أيضاً
-
صادرات أميركا من الغاز إلى أوروبا تقفز لـ70 مليار متر مكعب في 2022واشنطن تصفه بأحد العوامل المهمة في قدرة أوروبا على تنويع مصادر طاقتها طاقة
-
"المالية" المصرية للعربية: نستهدف إصدار صكوك بالعملة المحلية خلال شهوراستبعد إصدار طرح جديد من الصكوك الدولية في العام المالي الجاري قصص اقتصادية
-
بعد عام على حرب روسيا وأوكرانيا.. هذه خسائر الاقتصاد العالمياستمرار الحرب لعام آخر سيكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار من الناتج قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية