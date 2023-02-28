مجموعة "إدموند دي روتشيلد" توسع وجودها في دبي

أعلنت مجموعة "إدموند دي روتشيلد" المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تعزيز وجودها في دبي من خلال مكتب استشاري، إذ إنها تتطلع إلى تلبية احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء في الإمارة.

وقالت الشركة الاستثمارية، ومقرها سويسرا، في بيان، إنها حصلت على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي يتيح لها تقديم استشارات للعملاء في الإمارة وتوفير الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها المجموعة.

مادة اعلانية

وكان للشركة مكتب تمثيل في دبي لكنها قالت إن المكتب الجديد "سيعزز" قدرتها على خدمة العملاء في المنطقة.

وذكر متحدث باسم الشركة، أنها تعتزم تعيين نحو 5 موظفين في دبي العام القادم.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم في بيان: "يوجد في دبي أكبر تركز للثروات في الشرق الأوسط ويمكن الوصول إلى ثروات خاصة تتجاوز 3 تريليونات دولار برحلة طيران تستغرق ساعة واحدة".

وسجل مركز دبي المالي العالمي نموا قياسيا في العام الماضي مع ارتفاع عدد الشركات العاملة في المركز المالي لمنطقة الخليج بواقع الخمس على أساس سنوي إلى 4377 شركة بقيادة شركات التكنولوجيا المالية والابتكار.

وقال كاظم الأسبوع الماضي إن نحو 60 شركة لصناديق التحوط تدير أصولا تتجاوز قيمتها التريليون دولار في انتظار الحصول على تراخيص من مركز دبي المالي العالمي.

وفتح عدد متزايد من صناديق التحوط فروعا في دبي بعدما أغراها انخفاض رسوم الترخيص وشروط رأس المال بالقطاع.

وقالت شركة جنرال أتلانتيك للاستثمار في الأسهم الخاصة أمس الاثنين، إنها عينت سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو دور استحدثته الشركة في الآونة الأخيرة في ظل سعيها لزيادة تركيزها على الشرق الأوسط.

وذكرت شركة أرديان الفرنسية للاستثمار الشهر الماضي، أنها ستفتح مكتبا في أبوظبي بينما فتحت سي.في.سي مكتبا في دبي العام الماضي.