عائلة "روتشيلد" تخطط للاستحواذ الكامل على بنكها الاستثماري

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن عائلة "روتشيلد" تخطط للاستحواذ على بنكها الاستثماري، "روتشيلد وشركاه"، في خطوة تقدر أحد أشهر الأسماء في التمويل العالمي بقيمة 3.7 مليار يورو.

وقالت شركة "كونكورديا" - الشركة القابضة لعائلة "روتشيلد" - التي تمتلك 38.9% من الأسهم و47.5% من حقوق التصويت، يوم الاثنين إنها تجري محادثات مع البنوك والمستثمرين لتمويل عرض للمجموعة المدرجة في باريس.

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وتضم "Rothschild & Co" ثلاثة أقسام: الخدمات الاستشارية العالمية، وإدارة الثروات والأصول، والخدمات المصرفية التجارية. وقالت كونكورديا إن أياً من هذه الشركات لا يحتاج إلى الوصول إلى رأس المال من أسواق الأسهم العامة، ونظراً لطبيعتها طويلة الأجل، فمن المنطقي أن تكون المجموعة خاصة، وفقاً لما نقلته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المقرر أن يتم تقييم كل شركة بشكل أفضل على أساس أدائها طويل الأجل بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل، وفقاً لبيان من الشركة.

وتأتي هذه الخطوة وسط ركود عالمي في إبرام الصفقات مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي الذي أدى إلى إغلاق مفاجئ لفترة من النشاط المحموم خلال ذروة الوباء.

أدى الانخفاض في عمليات الاندماج والاستحواذ إلى إعاقة المستشارين الذين يعتمدون على مثل هذا النشاط لتوليد أتعابهم المربحة، بما في ذلك البنوك الاستثمارية مثل "غولدمان ساكس"، التي ألغت آلاف الوظائف وخفضت المكافآت في أعقاب انخفاض الأرباح.

وتتعارض نية عائلة "روتشيلد" في الاستحواذ على شركتها الخاصة مع الاتجاه السائد في العقدين الماضيين الذي سعت خلاله موجة من شركات الاستشارات الأصغر مثل "Evercore" و"Lazard" إلى الطرح العام في الولايات المتحدة.

وتعود أصول "روتشيلد" إلى أكثر من 200 عام، لكن جذور الهيكل الحالي لشركة "Rothschild & Co" تعود إلى اندماج عام 2012 بين البنك الفرنسي المنفصل آنذاك والبنك التجاري البريطاني "NM Rothschild & Sons".

تخطط كونكورديا لعرض 48 يورو للسهم الواحد، علاوة بنسبة 19% على سعر إغلاق يوم الجمعة. هذا يقدر المجموعة بـ 3.7 مليار يورو. يتضمن توزيعات أرباح قدرها 1.4 يورو للسهم وتوزيع استثنائي بقيمة 8 يورو لكل سهم.

عملت "Rothschild & Co" على بعض أكبر الصفقات في أوروبا خلال العام الماضي، بما في ذلك الطرح العام الأولي لشركة فولكس فاغن لشركة بورش، واستحواذ "كوفيا" على "Partner Re" في صفقة بقيمة 9 مليارات دولار، وتأميم مجموعة الطاقة الألمانية "Uniper"، وغيرها. وسجلت إيرادات بلغت 864 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2022، بزيادة 30% على أساس سنوي.

"روتشيلد وشركاه" هي مجموعة منفصلة عن مجموعة "إدموند دي روتشيلد" للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول ومقرها جنيف. وفي عام 2018، أعلن فصيلتا "روتشيلد" أنهما قاما بتسوية نزاع حول اسم العائلة. وكجزء من هذا، قاموا بتفكيك الملكية المشتركة من بعضهم البعض.