اكتتاب "غذاء السلطان".. تحديد سعر الطرح في سوق "نمو" عند 84 ريالاً

أعلنت شركة "الإنماء للاستثمار" بصفتها المستشار المالي لطرح شركة "غذاء السلطان للوجبات السريعة" في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 84 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م، وستنتهي في يوم الأحد 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.

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وأضافت أن عدد الأسهم المطروحة يبلغ 640 ألف سهم تمثل 20% من أسهم الشركة البالغة 3.2 مليون سهم.

كانت شركة "الإنماء للاستثمار" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة "غذاء السلطان للوجبات السريعة" أعلنت عن نية الشركة في طرح 640 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وقالت، إنها حصلت على موافقة تداول السعودية الصادرة بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م، على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م، على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.