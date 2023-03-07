اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إدراج أكاديمية التعلم في السوق الموازية
السوق الموازية
سوق السعودية

تغطية اكتتاب "بناء للصناعات الحديدية" بأكثر من 150%

بسعر 52 ريالاً للسهم يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد للطرح

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة بناء للصناعات الحديدية "بناء" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 600 ألف سهم عادي تمثل 12% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح بلغ 52 ريالا للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 150.02% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 06-08-1444هـ الموافق 26-02-2023م حتى يوم الخميس 10-08-1444هـ الموافق 02-03-2023م.

وأضافت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب أنها سوف تقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة "تداول السعودية"، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة بناء للصناعات الحديدية في السوق الموازية "نمو".

تغطية اكتتاب "شبكة المعرفة للحاسب الآلي" بنسبة 141% أسواق المال سوق السعودية تغطية اكتتاب "شبكة المعرفة للحاسب الآلي" بنسبة 141%

جدير بالذكر أن النطاق السعري للطرح تحدد بين 50-52 ريالاً للسهم الواحد، فيما تحدد السعر النهائي للطرح بـ 52 ريالاً للسهم الواحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فاغنر تسيطر على نصف باخموت.. وواشنطن: معركة رمزية فاغنر تسيطر على نصف باخموت.. وواشنطن: معركة رمزية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط