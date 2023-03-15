الدولار يتنفس الصعداء بعد هدوء المخاوف من أزمة مصرفية

تنفس الدولار الأميركي الصعداء بعدما وجد دعما في الأسواق الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد انحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية وصدور بيانات أظهرت أن التضخم ما زال مرتفعا.

وفي التعاملات المبكرة، انحسرت موجة بيع الدولار التي استمرت على مدى جلستين لترتفع العملة الأميركية نحو 0.2 %، أمام كل من اليورو والين مسجلة 132.52 ين و1.0729 دولار أمام اليورو.

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وارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين بقوة في فبراير/شباط مما يبقي الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحتواء ارتفاع الأسعار.

واستقر الجنيه الإسترليني، الذي ارتفع بنحو 1%، خلال الأسبوع، عند 1.2149 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 %، إلى0.6225 دولار بينما استقر الدولار الأسترالي، الذي زاد 1.5%،منذ مطلع الأسبوع، عند 0.6682 دولار.