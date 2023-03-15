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مصنع رؤوم التجارية
مصنع رؤوم التجارية
سوق السعودية

مجلس إدارة "رؤوم التجارية" يوصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2022

تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "رؤوم التجارية" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022 بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مقترح توزيع الأرباح تضمن توزيع مبلغ 6.25 مليون ريال توزع على عدد 6.25 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

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وأشارت إلى أنه سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

وارتفع صافي أرباح شركة "رؤوم التجارية" بنسبة 23.55% في 2022، إلى نحو 30.74 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 24.88 مليون ريال في 2021.

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