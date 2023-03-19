أزمة "كريدي سويس" تشتعل.. وسويسرا تدرس تأميمه كليا أو جزئيا

ذكرت "بلومبرغ نيوز" اليوم الأحد أن السلطات السويسرية تدرس تأميم بنك كريدي سويس كليا أو جزئيا باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق بدلا من استحواذ مجموعة "يو.بي.إس" عليه.

وقالت "بلومبرغ" في تقرير لها إن سويسرا تدرس إما الاستحواذ على "كريدي سويس" بصورة كاملة أو امتلاك حصة كبيرة في أسهمه إذا عجزت "يو.بي.إس" عن استكمال عملية استحواذ حسبما نقلت "رويترز".

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وقال مصدران مطلعان اليوم الأحد لـ"رويترز" إن السلطات السويسرية تدرس تحميل حائزي سندات بنك كريدي سويس خسائر ضمن حزمة لإنقاذه.

وأضاف المصدران -اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتها- أن الجهات التنظيمية في أوروبا قلقة إزاء مثل هذه الخطوة وتخشي من أن يؤثر ذلك على ثقة المستثمرين في أماكن أخرى من القطاع المالي الأوروبي.

وأشار المصدران إلى أن السلطات السويسرية لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذه الخطوة ولا يزال من الممكن تغيير بعض شروطها.

وقال مصدر إن السلطات قد لا تجد بدا من زيادة حجم الخسائر التي سيتحملها حائزو السندات إذا تم تقليص نطاق عمليات بنك كريدي سويس بدلا من استحوذ بنك "يو.بي.إس" عليه.

وتسعى السلطات إلى إنهاء استحواذ بنك "يو.بي.إس" على منافسه الأصغر قبل إعادة فتح الأسواق المالية غدا الاثنين.

ولم ترد هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية "فينما" بعد على طلب "رويترز" للتعليق، بينما امتنع بنكا كريدي سويس و"يو.بي.إس" عن التعليق.

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية سابق اليوم الأحد عن عرض بنك "UBS" شراء "كريدي سويس" مقابل مليار دولار، حيث تخطط السلطات السويسرية لتغيير قوانين البلاد لتجاوز تصويت المساهمين على الصفقة بينما يسارعون إلى إبرام صفقة قبل يوم الاثنين.

من المقرر توقيع صفقة جميع الأسهم بين أكبر بنكين في سويسرا في أقرب وقت مساء اليوم الأحد وسيتم تسعيرها بجزء بسيط من سعر إغلاق "كريدي سويس" يوم الجمعة.

وقال أشخاص مطلعون إن الشروط الحالية غير عادلة لبنك كريدي سويس ومساهميه، وانتقد آخرون الخطط لإبطال قواعد حوكمة الشركات العادية عن طريق منع تصويت المساهمين في "UBS"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" واطلعت عليه "العربية.نت".