بيتكوين
ارتفاع "بيتكوين" بنحو 50% منذ بداية أزمة البنوك قبل 10 أيام
تقلص مكاسبها بعد تجاوزها حاجز 28 ألف دولار يوم أمس
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قلصت عملة بيتكوين من مكاسبها التي حققتها يوم أمس بعد تجاوزها حاجز 28 ألف دولار.
وارتفعت مكاسب عملة بيتكوين منذ بدء أزمة البنوك الأميركية في العاشر من مارس الحالي بنحو 50%.
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ووصلت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة إلى 1.2 تريليون دولار صباح اليوم الاثنين.
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