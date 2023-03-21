هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأس مال"النايفات" إلى 1.2 مليار ريال عبر توزيعات مجانية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "النايفات للتمويل" لزيادة رأس مالها من 1 مليار ريال إلى 1.2 مليار ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن التوزيع المجاني على أساس الأسهم يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأوضحت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 169.7 مليون ريال من بند "أرباح مبقاة" ومبلغ 30.3 مليون ريال من بند "احتياطي نظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 100 مليون سهم إلى 120 مليون سهم، بزيادة قدرها 20 مليون سهم.

وأشارت إلى أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.