أسهم اليابان تغلق على انخفاض طفيف بعد قرار الفائدة الأميركية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى في الجلسة في ظل تعافي الأسواق الآسيوية بصفة عامة مع تقييم المستثمرين لتلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بأنه سيخفف من وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وأنهى المؤشر نيكاي التعاملات متراجعا 0.17 %، عند 27419.61 نقطة لكنه قرب أعلى مستوى في الجلسة البالغ 27461.97.

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وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.29% مسجلا 1957.32 نقطة لكنه تماسك قرب أعلى مستوى في الجلسة الذي بلغ 1960.14 نقطة.

واقتفت الأسهم اليابانية بذلك أثر تراجع وول ستريت الليلة الماضية بما يرجع بالأساس لتصريحات أدلت بها وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لنواب بأنها لن تبحث أو تناقش مسألة التأمين الشامل للودائع المصرفية الأميركية دون موافقة من الكونغرس.

وزادت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الضغط على معنويات السوق إذ قال إن الفيدرالي الأميركي سيفعل "ما يكفي" لكبح التضخم.