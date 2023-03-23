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تداول السعودية
تداول السعودية
سوق السعودية

هذه مواعيد عمل سوق الأسهم السعودية في شهر رمضان

إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية يوم الاثنين 17 أبريل 2023

دبي - العربية.نت
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أبقت شركة تداول السعودية، على مواعيد التداول في شهر رمضان كما هي دون تغيير.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان سابق، إن أسواق الأسهم وتشمل السوق الرئيسية، و"نمو - السوق الموازية" ستبقى مواعيدها كالتالي:

• مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

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• السوق مفتوحة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.

• التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:20 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وتكون مواعيد سوق صناديق المؤشرات المتداولة كالتالي:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوحة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وتبقى مواعيد سوق الصكوك والسندات كالتالي:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوحة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وتكون سوق المشتقات المالية كالتالي:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 09:30 صباحاً.

• السوق مفتوحة من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:30 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وقالت "تداول السعودية" إن إجازة عيد الفطر سوف تبدأ بنهاية يوم الاثنين 17 أبريل 2023، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

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