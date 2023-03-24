"أدنوك" الإماراتية تستعد لإدراج وحدة الإمداد والخدمات في يونيو

قال مصدران إن شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة (أدنوك) تعتزم طرح وحدتها للخدمات اللوجستية والبحرية في الأشهر المقبلة، وهو ثاني طرح عام أولي لإحدى شركاتها هذا العام.

وأفاد المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما لأن الأمر لم يعلن بعد، بأن أدنوك التي جمعت 2.5 مليار دولار من إدراج وحدتها للغاز هذا الشهر، تستعد لإدراج أدنوك للإمداد والخدمات في يونيو/حزيران.

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وقال أحد المصدرين إنه تم تعيين بنك إتش.إس.بي.سي منسقا عالميا مشتركا في الإدراج هذا الأسبوع، لينضم إلى بنوك سيتي غروب وجيه.بي مورغان وأبوظبي الأول، والتي تم اختيارها في نهاية العام الماضي.

وأحجمت "أدنوك"، التي تورد ما يقرب من 3%، من الطلب العالمي على النفط، عن التعليق على خطط الإدراج. ولم يرد إتش.إس.بي.سي حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتسلم شركة أدنوك للإمداد والخدمات النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والغاز الطبيعي المسال من أبوظبي إلى عملائها الدوليين. وأنشئت في عام 2016 بعد اندماج شركة ناقلات أبوظبي الوطنية وشركة الخدمات البترولية وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط حوالي 21.9 مليار دولار من خلال عمليات الطرح العام الأولي في عام 2022، أي أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيانات ديالوجيك.

ويقود الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر جهود الشركة للتوسع في الطاقة الجديدة وأنواع الوقود منخفضة الكربون مثل الأمونيا والهيدروجين، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية التي تم دمجها في وحدة أعمال جديدة.

وأطلقت الشركة استراتيجية للانتقال في مجال الطاقة منذ أكثر من أربع سنوات كجزء من خطط أبوظبي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي.

وبدأت "أدنوك" طرح وحداتها في أواخر عام 2017. وعلى مدار العامين الماضيين، قامت بإدراج شركة بروج للبتروكيماويات وشركة فرتيجلوب لصناعة الأسمدة ومنتجات الأمونيا الخضراء وأدنوك للحفر وأدنوك للغاز.