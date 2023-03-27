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أسهم اليابان تغلق على مكاسب في ظل ارتفاع المعنويات بسبب تراجع الين

المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية ألقت بثقلها على الأسهم المالية وحدت من المكاسب

طوكيو - رويترز
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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الاثنين، للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعدما عزز تراجع الين المعنويات في السوق المرتبطة بشدة بنشاط التصدير، إلا أن المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية ألقت بثقلها على الأسهم المالية وحدت من المكاسب.

وأنهى المؤشر التداولات على ارتفاع 0.33% عند 27476.87 نقطة، ووصل خلال تعاملات ما بعد الظهيرة لأعلى مستوى في أسبوعين عند 27385.25 نقطة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 161 وهبط 57، فيما استقر سبعة دون تغيير.

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وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33% إلى 1961.84 نقطة.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، كان مؤشر قطاع النقل البري الأفضل أداء إذ ارتفع 1.78%. فيما كان المؤشر الخاص بالخدمات المصرفية الخاسر الأكبر بتراجع 0.54%.

وسجلت أسهم شركات تصنيع السيارات أداء قويا بعد تراجع الين من أعلى مستوى في شهرين تقريبا مقابل الدولار. وزاد سهم سوزوكي موتور 1.37% وصعد سهم سوبارو كورب 0.53% وربح سهم هوندا موتور 0.62%.

وعلى الجانب الآخر كان سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق من أكبر الخاسرين وتسبب في محو 43 نقطة من المؤشر بهبوطه 2.5%، بعدما اقتفى أثر الانخفاضات التي شهدتها الأسهم الشبيهة يوم الجمعة في الولايات المتحدة.

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