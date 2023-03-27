مصادر: "أوكيو" العمانية تبحث عن مديري دفاتر للطرح العام الأولي

قال مصدران مطلعان على الأمر لوكالة "رويتر"، إن وحدة أنابيب الغاز التابعة لشركة أوكيو العمانية للطاقة المملوكة للدولة دعت بنوكا للاضطلاع بدور مديري الدفاتر لطرحها العام الأولي.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر هويتهما لأن الأمر لم يعلن بعد، إن الوحدة المعروفة باسم "أوكيو لشبكات الغاز" تستعد لإجراء الطرح العام الأولي ربما في يونيو/حزيران.

مادة اعلانية

وذكر أحدهما أن "أوكيو" قد تجمع أكثر من 500 مليون دولار من الطرح.

وذكر المصدران أنه تم اختيار بنك أوف أميركا وبنك مسقط العام الماضي للاضطلاع بأدوار بارزة في الطرح.

ورفضت أوكيو التعليق عندما اتصلت بها رويترز اليوم الاثنين.

وأفادت "رويترز" في مايو/أيار الماضي بأن شركة الطاقة العمانية تدرس إجراء طرح عام أولي لشبكتها من أنابيب الغاز.

ويأتي الاكتتاب المزمع في أعقاب طرح أبراج لخدمات الطاقة، وحدة التنقيب عن النفط في "أوكيو"، هذا الشهر وهو الطرح الذي جمع 244 مليون دولار من بيع حصة نسبتها 49%.

وأوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عمان، الذي يزود محطات الطاقة في البلاد والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وعملاء آخرين بالغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات ديلوجيك أن شركات من الشرق الأوسط جمعت 21.9 مليار دولار من خلال عمليات طرح عام أولي في عام 2022، أي أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.